YouTube потребует маркировать реалистичный контент, сгенерированный ИИ

С понедельника 18 марта при загрузке видео на YouTube авторам придётся маркировать видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта — так Google планирует бороться с введением в заблуждение пользователей ресурса. Источник изображения: NordWood Themes / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru