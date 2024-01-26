«Юнона» засекла признаки поверхностной активности на Европе, спутнике Юпитера

С большой вероятностью ледяные спутники Юпитера и в частности Европа имеют глубочайшие подповерхностные океаны. На каждом из этих небольших небесных тел может быть многократно больше воды, чем на всей Земле. Тем любопытней искать признаки выхода этой воды на поверхность в виде гейзеров и через трещины, чтобы когда-нибудь проникнуть под толщу льда этих лун Юпитера в поисках жизни. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

Источник: 3dnews.ru