За 2023 год продажи российских ОС выросли в 1,5 раза

По итогам 2023 года рынок российских ОС для ПК и серверов показал годовой рост на 57 % и составил 11,3 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Strategy Partners, причём ожидался рост на 44 % до 10,4 млрд руб. В статистику попали продажи ОС российских разработчиков в сегментах b2b и b2g — российский рынок зарубежных ОС не рассматривался, как и сегмент b2c. Источник изображения: seth schwiet / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru