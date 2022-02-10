За неделю загружено 675 тысяч копий LibreOffice 7.3

Организация The Document Foundation опубликовала статистику загрузок за неделю после релиза LibreOffice 7.3. Сообщается, что LibreOffice 7.3.0 был загружен 675 тысяч раз. Для сравнения прошлый значительный выпуск LibreOffice 7.2 за первую неделю был загружен 473 тысячи раз.

Если рассматривать конкурирующий проект Apache OpenOffice, то опубликованный в октябре прошлого года выпуск Apache OpenOffice 4.1.11 был загружен за первую неделю 475 тысяч раз, за вторую — 627 тысяч, а за месяц 1.909 млн, несмотря на нахождение проекта в глубокой стагнации. Выпущенная в мае 2021 года версия 4.1.10 за первую неделю набрала 456 тысяч загрузок, за вторую — 666 тысяч, а за месяц 1.9 млн.



Источник: opennet.ru