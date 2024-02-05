За предыдущие пять лет китайские разработчики вложили в архитектуру RISC-V не менее $50 млн

Интерес китайских разработчиков чипов к архитектуре RISC-V с открытым исходным кодом во многом обусловлен усилением западных санкций и способностью геополитических оппонентов влиять на распространение прочих платформ для создания вычислительной техники. За минувшие пять лет китайские организации и компании вложили в проекты, связанные с RISC-V, не менее $50 млн. Источник изображения: Unsplash, Tommy L

Источник: 3dnews.ru