Забывшим пароль к Apple Vision Pro пользователям теперь не нужно отправлять гарнитуру в сервис

Первых покупателей гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, как можно помнить, могла ждать серьёзная неприятность в случае, если они забыли пароль доступа к устройству. Чтобы снять блокировку гарнитуры, её до недавнего времени приходилось отправлять в фирменный сервис. Теперь программное обновление позволяет решить проблему силами пользователя в домашних условиях, не доводя до блокировки. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru