Забывшим пароль от гарнитуры Apple Vision Pro пользователям придётся отправлять её в сервис для снятия блокировки

На прошлой неделе Apple начала поставки гарнитуры дополненной реальности Vision Pro на территории США. Как утверждают представители Bloomberg, первым владельцам предстоит столкнуться с неприятной ситуацией: если они забудут пароль от устройства, то снять блокировку Apple сможет лишь в фирменном сервисе, куда устройство нужно будет отправить для этой манипуляции. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru