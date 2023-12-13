Задел на 100 лет: Nokia построит в США передовой исследовательский центр Bell Labs

Компания Nokia объявила о намерении перенести к 2028 году кампус из Мюррей Хилл (Нью Джерси, США) в новейший исследовательско-дизайнерский центр в Нью-Брансуике, расположенный в том же штате. Как сообщает пресс-служба компании, новый центр будет стимулировать дальнейшее развитие подразделения Nokia Bell Labs и инноваций в Нью-Джерси. Как промышленное исследовательское подразделение Nokia, подразделение Nokia Bell Labs всегда было на переднем крае разработок электроники, а кампус в Мюррей Хилл являлся сердцем технологических инноваций. По словам представителей компании, он служил домом для рождения новых технологий более 80 лет. С собой исследователи намерены захватить всё, что делает их исключительными — от культуры технических разработок до интеллектуального потенциала. Всё это объединят с современными исследовательскими мощностями, специально предназначенными для того, чтобы удовлетворить нужды разработчиков «в течение следующих 100 лет».

Источник: 3dnews.ru