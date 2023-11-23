Закрыта одна из крупнейших сделок в IT-индустрии: Broadcom поглотила VMware за $69 млрд

Получив долгожданное одобрение сделки по покупке активов VMware от китайских властей, компания Broadcom не стала медлить с реализацией соответствующей возможности, и вчера вечером закрыла сделку, сумма затрат на которую достигла впечатляющих $69 млрд. Это из крупнейших сделок в технологической индустрии — даже поглощение Activision-Blizzard обошлось Microsoft в $68,7 млрд. Источник изображения: Broadcom

Источник: 3dnews.ru