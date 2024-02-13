Zalman представила компактный корпус P10 с панорамным видом на комплектующие внутри

Компания Zalman представила компактный компьютерный корпус P10, который обеспечит панорамный вид на находящиеся внутри комплектующие. Его фронтальная и левая боковая панели выполнены из закалённого стекла, и при этом между ними отсутствует опорная стойка для полностью беспрепятственного обзора комплектующих. Источник изображений: Zalman

Источник: 3dnews.ru