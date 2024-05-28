Zalman выпустила корпус P50 DS с поддержкой системных плат с разъёмами на изнанке

Компания Zalman выпустила компьютерный корпус P50 DS формата Mid-Tower, одной из ключевых особенностей которого является поддержка материнских плат с разъёмами, расположенными на тыльной стороне. К таким относятся платы Asus BTF и MSI Project Zero. Источник изображений: Zalman

Источник: 3dnews.ru