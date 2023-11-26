Занятые в производстве HDD компании начали закрывать заводы

Китайские ресурсы Economic Daily и Sanli News сообщили о том, что крупный тайваньский поставщик компонентов для HDD произвёл многочисленные увольнения и собирается закрыть предприятие. Как утверждает ресурс Tom’s Hardware, речь идёт о Resonac, крупном производителе плёнок, используемых для покрытия поверхности пластин HDD. Источник изображения: IT-STUDIO/Pixabay

Источник: 3dnews.ru