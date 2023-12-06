«Запросил возврат средств через шесть минут»: ремастер культового шутера Kingpin: Life of Crime вышел в Steam, но обернулся разочарованием для фанатов

Как и было обещано, 5 декабря вышел криминальный шутер Kingpin: Reloaded — ремастер культовой Kingpin: Life of Crime из конца 90-х. Судя по первым отзывам в Steam, релиз получился, мягко говоря, не из удачных. Источник изображения: 3D Realms

Источник: 3dnews.ru