Запущена «интернет-справочная» от Роскомнадзора — отечественный аналог сервиса whois

«Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, по сообщению CNews, запустил отечественный аналог сервиса whois. Он позволяет получать различную информацию о доменах, такую как дата регистрации и окончания действия, статус и пр. В сервисе доступно несколько разделов: DNS, MX, WHOIS и HTTP. Сервис расположен на сайте Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Отмечается, что необходимость создания отечественной альтернативы whois объясняется в том числе тем, что существующие зарубежные системы некорректно отображают информацию о страновой принадлежности IP-адресов новых российских регионов.

Источник: 3dnews.ru