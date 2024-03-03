Запуск корабля SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом отложили в четвёртый раз

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в четвёртый раз отложило запуск к Международной космической станции миссии Crew-8, в состав экипажа которой входит российский космонавт. Очередной перенос запуска обусловлен неблагоприятными погодными условиями. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru