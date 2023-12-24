Зарплата рядовых сотрудников OpenAI доходит до $6,5 в минуту

Специалисты в области ИИ сейчас имеют заработок на 8–12,5 % больше, чем их коллеги, не занимающиеся искусственным интеллектом, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование платформы по сбору данных о зарплате Levels.fyi. Но есть и работающие в отрасли компании с гораздо более высоким уровнем зарплат. Как отметили в Levels.fyi, заработки специалистов по ИИ в OpenAI, создавшей ИИ-чат-бот ChatGPT, могут с учётом бонусов и опционов на акции достигать $800 тыс. в год. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru