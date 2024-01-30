Зарубежные серверы продолжают использовать более двух третей российских компаний, а полный переход на отечественные решения может занять более 10 лет

В 2023 году более ⅔ — приблизительно 69 % — российских компаний использовали серверы иностранных поставщиков для хранения данных и систем их защиты. При этом около 40 % отечественных предприятий не собираются отказываться от такого оборудования. Соответствующие цифры, как сообщает газета «Ведомости», получены в ходе исследования «Сёрчинформа». Аналитики опросили более 5000 компаний из разных отраслей экономики. Отмечается, что в количественном отношении доля иностранных серверов по итогам 2023 года может достигать 80 %. Речь идёт об оборудовании, размещённом внутри защищаемого периметра компаний.

Источник: 3dnews.ru