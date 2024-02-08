Зарядить электромобиль за 8 минут: Huawei установит в Китае 100 тыс. зарядных станций на 600 кВт

На китайском рынке уже встречаются модели электромобилей, чьи тяговые батареи позволяют восполнить заряд с 0 до 80 % за 15 минут или чуть больше, поэтому актуальность развития сети скоростных зарядных станций возрастает. Huawei до конца текущего года собирается установить в Китае 100 000 зарядных станций, позволяющих за секунду восполнять 1 км запаса хода. Среднестатистический электромобиль они позволят зарядить за 8 минут. Источник изображения: Huawei Technologies

Источник: 3dnews.ru