Защищённый смартфон FOSSiBOT F106 Pro с мощным 34-мм динамиком и фонариком на 512 люмен скоро поступит в продажу

Китайский бренд FOSSiBOT, специализирующийся на разработке сверхпрочных мобильных устройств, сообщил о предстоящем выходе защищённого смартфона FOSSiBOT F106 Pro. Новинка станет надёжным спутником для любителей походов и отдыха на природе, а также строителей, геологов, работников горячего цеха и представителей других профессий, которые работают в суровых условиях внешней среды. FOSSiBOT F106 Pro поступит в продажу в середине апреля. По словам производителя, это первый в мире защищённый телефон, сочетающий в себе повышенную прочность и устойчивость к воздействию внешней среды с мощным динамиком и возможностью использования в качестве мощного источника освещения для кемпинга. FOSSiBOT F106 Pro позиционируется компанией как лучший по своим характеристикам смартфон в его серии защищённых устройств.

Источник: 3dnews.ru