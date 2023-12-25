«Заставлял себя идти дальше»: недавние обзоры Starfield в Steam стали «в основном негативными»

Пока гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) прочит Starfield повторение успеха The Elder Scrolls V: Skyrim, рейтинг недавних обзоров космической RPG в Steam установил новый антирекорд. Источник изображения: Steam (Shabriri Grape Enjoyer)
Источник: 3dnews.ru
Пока гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) прочит Starfield повторение успеха The Elder Scrolls V: Skyrim, рейтинг недавних обзоров космической RPG в Steam установил новый антирекорд. Источник изображения: Steam (Shabriri Grape Enjoyer)