Завершено портирование GIMP на GTK3

Разработчики графического редактора GIMP объявили об успешном выполнении задач, связанных с переводом кодовой базы на использование библиотеки GTK3 вместо GTK2, а также задействованием новой CSS-подобной системы определения стилей, применяемой в GTK3. Все необходимые для сборки с GTK3 изменения включены в основную ветку GIMP. Переход на GTK3 также отмечен как выполненная работа в плане подготовки выпуска GIMP 3.0.

Из продолжающихся работ, которые необходимо завершить до релиза GIMP 3.0, отмечается поддержка Wayland, переработка API для скриптов и плагинов, завершения модернизации системы управления цветом и интеграции поддержки цветового пространства CMYK, пересмотр концепции плавающего выделения (по умолчанию вставка в форме нового слоя). Среди уже полностью завершённых задач, связанных с GIMP 3.0, кроме перехода на GTK3 упоминается поддержка многослойного выделения и многослойных операций, переход на сборочную систему Meson и переход с intltool на gettext при локализации.



Источник: opennet.ru