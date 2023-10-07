Завершился четвёртый суборбитальный коммерческий полёт Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic успешно завершила свой четвёртый суборбитальный полёт — в рамках миссии Galactic 04 в космосе впервые побывала гражданка Пакистана. Ей оказалась Намира Салим (Namira Salim), основательница и глава некоммерческой организации Space Trust. Источник изображения: virgingalactic.com

Источник: 3dnews.ru