Зависание 32-битных процессоров на ядрах Linux веток 5.15-5.17

В ядра Linux версии 5.17 (21 марта 2022), 5.16.11 (23 февраля 2022) и 5.15.35 (20 апреля 2022) был включён патч для исправления проблемы входа в режим сна s0ix на процессорах AMD, приводящий к спонтанным зависаниям на 32-битных процессорах архитектуры x86. В частности, отмечаются зависания на Intel Pentium III, Intel Pentium M и VIA Eden (C7).

Изначально проблема проявилась у владельца ноутбука Thinkpad T40, который добавил исключение режима C3 для этой платформы, затем разработчик из Intel обнаружил эту проблему на Fujitsu Siemens Lifebook S6010 и устранил ошибку изначального патча.

Исправление ошибки пока было принято только в готовящуюся к выходу версию 5.18-rc5 и не было бэкпортировано в другие ветки.



Источник: opennet.ru