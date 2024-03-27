Завтра ИИ-функции Galaxy AI появятся на старых смартфонах серии Samsung Galaxy

Samsung, как и обещала, добавит ранее эксклюзивные для серии Galaxy S24 функции искусственного интеллекта Galaxy AI в другие модели серии Galaxy. 28 марта выйдет обновление программного обеспечения One UI 6.1, благодаря которому функции Galaxy AI будут доступны на некоторых вышедших ранее устройствах Samsung, включая серии смартфонов Galaxy S23, S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 и планшет Tab S9. Как пишет PCMag, одной из самых интересных функций Galaxy AI является Circle to Search, с помощью которой можно обвести фрагмент на экране смартфона и начать его поиск в интернете.

Источник: 3dnews.ru