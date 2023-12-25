Зеленоградский «Микрон» начнёт выпускать чипы для Интернета вещей в 2024 году

Российские операторы связи начали тестирование сим-карт типа M2M для Интернета вещей (IoT), выпуском которых, включая чипы, будет заниматься в 2024 году зеленоградский «Микрон», к которому присоединится «НМ-Тех». По мнению экспертов, драйвером спроса на отечественные сим-карты будут госпроекты, где важна защищённость данных при использовании сетей. Источник изображения: TheDigitalArtist/Pixabay

Источник: 3dnews.ru