«Жалкое подобие Escape from Tarkov»: покупатели обвинили разработчиков The Day Before во лжи и хотят добиться удаления игры из Steam

Разработчики The Day Before из якутской студии Fntastic незадолго до релиза извинились за «не лучший маркетинг» и, похоже, не зря — теперь, когда игра вышла, создателей начали обвинять в обмане геймеров. Источник изображения: Steam (Alecsius)

Источник: 3dnews.ru