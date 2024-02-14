Жёсткие диски стали менее надёжными, показала статистика Backblaze за 2023 год — Seagate оказались хуже всех

Компания Backblaze, предлагающая услуги по резервному копированию и облачному хранения данных, опубликовала статистику по отказам жёстких дисков в 2023 году. Отчёт составлен на основе 35 различных моделей HDD, общее количество которых у компании перевалило за 250 тыс. Источник изображения: Pixabay.com

Источник: 3dnews.ru