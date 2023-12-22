Зимняя распродажа Steam стартовала — Baldur’s Gate 3 получила первую за три года скидку

Как и было обещано, 21 декабря в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционно масштабная зимняя распродажа. Одновременно с акцией началось голосование за финалистов ежегодной премии Steam. Источник изображения: Steam (AndzenKun)

Источник: 3dnews.ru