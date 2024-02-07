Злодей из Suicide Squad: Kill the Justice League проговорился, какого персонажа добавят в игру после Джокера

Rocksteady Studios уже раскрыла, что со стартом первого сезона в марте добавит в Suicide Squad: Kill the Justice League шутника Джокера, но остальных пострелизных персонажей пока держит в секрете. Завесу тайны помог приоткрыть главный злодей игры Брейниак. Источник изображения: Steam (John Solenya)

Источник: 3dnews.ru