Значительный выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU69

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 69 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду ‘pkg update’. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

В новом выпуске:

Среда рабочего стола обновлена до GNOME 45. Внесены косметические изменения в интерфейс, например, индикатор «Обзор» («Activities») на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов.

Реализация протокола mDNS (Multicast DNS/Zeroconf) заменена на пакет Avahi 0.8. Ранее использовался специфичный для Solaris порт ПО Apple Bonjour.

Системное окружение для языка Python помечено как самостоятельно управляемое (PEP 668), что не позволяет использовать pip и подобные утилиты для установки дополнительных Python-библиотек в каталоги, в которых размещаются Python-библиотеки, входящие в состав Solaris. Для установки дополнительных Python-пакетов в окружении, отделённом от системного, рекомендуется использовать утилиту pipx.

Добавлена поддержка системных вызовов preadv() и pwritev() для чтения и записи данных с использованием нескольких буферов.

Добавлена возможность определения настроек сервера SSH с разбивкой на отдельных файлы /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

В файловую систему ZFS добавлено свойство «retention.period.deletegrace», через которое можно выставить задержку перед фактическим удалением файлов, срок хранения которых истёк.

В zonecfg в ресурсах «rootzpool» и «zpool» добавлена поддержка указания URI на базе ZVOL (/dev/zvol/{dsk,rdsk}/pool).

В URI на базе ZVOL реализована возможность указания опционального слоя lofi, позволяющего размещать неглобальные изолированные зоны поверх разделов ZVOL.

Добавлена поддержка обновления информации о привязках (maps) в серивисе autofs, отвечающем за автоматическое монтирование ФС, что позволяет обходиться без необходимости ручного перезапуска сервиса после добавления новых ресурсов.

В клиент и сервер NFSv4 добавлена поддержка расширенных системных атрибутов CREATETIME, ARCHIVE, SYSTEM, HIDDEN и RETENTIONTIME.

В ipadm добавлено свойство «prefer-srcaddr» для управления приоритетом выбора IPv6-адреса, используемого для исходящих запросов (выбор между временным (RFC 6724 или публичным (RFC 3484) адресом IPv6).

В утилиту ps добавлена опция «-I» для вывода времени в формате ISO 8601.

В утилиту zoneadm добавлена команда «log» для просмотра содержимого логов, связанных с определённой изолированной зоной.

В утилите smtp-notify реализована возможность указания отправителя, указываемого в почтовом заголовке «From:» (например, svccfg setnotify problem-diagnosed «mailto:user@domain?from=user@domain&reply-to=user@domain»).

В утилиту ldapservercfg добавлена возможность настройки использования в OpenLDAP (slapd) TLS-сертификата, используемого в системе по умолчанию (svc:/system/identity:cert).

В утилиту modinfo добавлена поддержка разделения штатных модулей ядра, поставляемых в Solaris, и отдельно установленных модулей. Для показа только несистемных модулей добавлена опция «-x».

В mdb добавлены дополнительные пути для поиска crash-дампов ядра.

В sxadm добавлена защита от уязвимости Downfall, затрагивающей процессоры Intel.

Добавлено предупреждение о миграции в будущих обновлениях Solaris на OpenSSL 3.0, Python 3.11 и PCRE2 с прекращением поддержки OpenSSL 1.0.2, Python 3.7 и PCRE1.

Источник: opennet.ru