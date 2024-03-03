Зонд «Галилео» нашёл на Земле признаки океанов и кислорода

С помощью зонда «Галилео» (Galileo), астрономы обнаружили на Земле признаки континентов и океанов, а также наличие кислорода в её атмосфере. Это «открытие» играет ключевую роль в разработке методов анализа и интерпретации данных об экзопланетах и открывает новые возможности для поиска и изучения потенциально пригодных для жизни миров. Источник изображений: Ryder H. Strauss / arXiv, The Astronomical Journal

Источник: 3dnews.ru