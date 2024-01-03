Зонд «Юнона» подобрался к самому вулканически активному телу в Солнечной системе

На днях зонд NASA «Юнона» (Juno) совершил рекордное сближение с Ио — спутником Юпитера и самым вулканически активным небесным телом Солнечной системы. Зонд пролетел на удалении всего 1500 км от спутника или в десять раз ближе, чем до этого. Во время сближения «Юнона» сделала множество снимков тремя бортовыми камерами и показала мир Ио, каким мы его ещё не видели. Фрагмент поверхности Ио при пролёте зондом «Юнона» 30 декабря 2024 года (нажмите для увеличения). Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru