Звезда «Оно» и режиссёр «Годзилла против Конга»: инсайдер раскрыл новые подробности фильма по Bloodborne

Инсайдер Дэниель Рихтман (Daniel Richtman), также известный под псевдонимом DanielRPK, поделился с подписчиками своего Patreon новыми подробностями якобы готовящейся экранизации готического экшена Bloodborne. Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник: 3dnews.ru