Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи может стать главным злодеем Far Cry 7

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи (Cillian Murphy), получивший в этом году «Оскара» за главную роль в биографическом триллере «Оппенгеймер», может стать главным злодеем в Far Cry 7. Соответствующую информацию обнародовал блогер j0nathan, ранее публиковавший правдивые сведения об Assassin’s Creed Mirage. Источник изображения: IMDb

Источник: 3dnews.ru