Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, одобрил присвоение статуса «Предложенного стандарта» свободному звуковому кодеку FLAC (Free Lossless Audio Codec), развиваемому сообществом Xiph.Org. На основе 14 редакции черновой спецификации FLAC будет сформирован RFC (обычно на финальное редактирование и публикацию RFC уходит 3-6 месяцев). Примечательно, что в списке находящихся на стадии подготовки RFC также находится спецификация на формат медиаконтейнеров Matroska («.mkv»).

Кодек FLAC использует только методы кодирования без потери данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. Используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов. Код эталонных библиотек распространяется под лицензией BSD.



Источник: opennet.ru