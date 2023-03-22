Звуковые кодеки aptX и aptX HD вошли в состав открытой кодовой базы Android

Компания Qualcomm приняла решение реализовать поддержку звуковых кодеков aptX и aptX HD (High Definition) в репозитории AOSP (Android Open Source Project), что даст возможность использования данных кодеков во всех Android-устройствах. Речь идёт только о кодеках aptX и aptX HD, более продвинутые версии которых, такие как aptX Adaptive и aptX Low Latency, по-прежнему будут поставляться отдельно.

Кодеки aptX и aptX HD (Audio Processing Technology), применяются в Bluetooth-профиле A2DP и поддерживаются многими наушниками с интерфейсом Bluetooth. При этом из-за необходимости оплаты отчислений за интеграцию кодеков aptX, некоторые производители, такие как Samsung, отказывались от поддержки aptX в своих продуктах, отдавая предпочтение кодекам SBC и AAC.



Источник: opennet.ru