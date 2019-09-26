Безлимитный хостинг для сайта
Безлимитный хостинг, стабильно высокая скорость работы по доступной цене
Купить хостинг, безлимитный хостинг для сайта
Хостинговая компания — компания, занимающаяся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках. Наш платний хостинг основан на работе быстрых SSD дисках, блогадаря чему ваш сайт будет откриваться с максимальной скоростью. Купить хостинг можно для любого вида сайта от Lending Pege, форума, блога, бизнес-сайта. Также виртуальный хостинг предусматривает автоматическую установку WordPress, Joomla, Drupal, Opencart, Magento и остальных популярных CMS, также хостинг поддерживает PHP, MySQl, Zend Optimizer, ionCube Loader и другое програмное обеспичение для работы вашего сайта.
Преимущества виртуального хостинга
Дешевый Web Hosting для запуска любого сайта, установка CMS в несколько кликов.
Хостинг PHP: Выбор в один клик
Теперь для каждого сайта можно установить свою версию PHP 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 и свой набор модулей в один клик. Можно смело разрабатывать новые проекты на самой последней версии PHP, даже если ваши другие сайты совместимы только с более старыми версиями. Выбор только необходимых модулей PHP для каждого сайта повысит его безопасность.
Лучший хостинг: Отсутствие забот
Ваши ресурсы размещаются на общем сервере под управлением наших специалистов. Думать особо ни о чем не надо, всё уже настроено. Однако, если необходимо работать с ресурсоемкими сайтами (большие интернет-магазины, очень большие форумы, гигантские социальные сети, например) — настоятельно рекомендуем обратить внимание на VDS.
Защита и лечение сайтов от вирусов
Вы можете быть уверены, что ваши сайты будут в безопасности. Мы реализовали несколько уровней проверки вашего сайта на наличие всевозможных угроз: трояны, редиректы, шеллы, бэкдоры, вредоносные коды и т. д. А при их выявлении мы автоматически вылечим ваш сайт.
Удобное управление
Графический интерфейс ISP Panel удобен и понятен даже для новичка. С ISP Panel управлять сайтами, доменами, электронной почтой и базами данных будет быстро и легко. Кроме того, с ее помощью вы сможете следить за статистикой вашего сайта.
WEB технологии
Более 300 популярных программ с автоматической установкой за 1 клик (WordPress, Joomla, Drupal, phpBB, OpenCart и др.)
Бесплатный перенос сайта
Перенести данные от другого хостинг-провайдера не будет проблемой. Мы бесплатно поможем вам с переносом и настройкой вашего сайта на наш виртуальный хостинг.
Почему у нас лучший хостинг
Лучший хостинг сайтов, включает в себя все необходимое для веб-сайта — идеальное решение для вас.
Каждому домен в подарок
Любой клиент нашего хостинга, совершенно бесплатно может получить неограниченное количество доменов 3-го уровня.
Бесплатная DDoS защита
Каждый web сайт на нашем виртуальном хостинге, совершенно бесплатно подключается к DDoS защите.
Бесплатный Конструктор сайтов
При заказе хостинга на любой период, совершенно бесплатно предоставляется онлайн конструктор интернет сайтов.
SSL сертификат в подарок
При заказе любого тарифного плана веб хостинга, SSL сертификат Let’s Encrypt в подарок.
Безлимитный хостинг
Безлимит на все, неограниченное количество сайтов, баз данных, поддоменов. Виртуальный хостинг подойдет для любого сайта.
Качественное оборудование
Качественное оборудование для всех наших серверов, включая SSD-диски корпоративного уровня.
Быстрая установка
Хотите запустить один из популярных скриптов, таких как WordPress, Joomla или многие другие? Не проблема с нашим установщиком все в несколько кликов.
Неограниченный трафик
Большой всплеск посетителей? Не проблема, наша высоко пропускная сеть может обрабатывать все, что вы бросаете на нее.
Unlim-1_cPanel
- Диск: 30GB
- Трафик:
- Сайтов: 10
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Unlim-2_cPanel
- Диск: 50GB
- Трафик:
- Сайтов:
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Unlim-3_cPanel
- Диск: 100GB
- Трафик:
- Сайтов:
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Unlim-4_cPanel
- Диск: 150GB
- Трафик:
- Сайтов:
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Unlim-1
- Диск: 15GB
- Трафик:
- Сайтов: 10
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Unlim-2
- Диск: 25GB
- Трафик:
- Сайтов:
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Unlim-3
- Диск: 50GB
- Трафик:
- Сайтов:
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Unlim-4
- Диск: 100GB
- Трафик:
- Сайтов:
- Поддоменов:
- MYSQL DB:
- FTP аккаунтов:
- Пользователей БД:
- Выделенный IP:
- Защита от DDoS ?
Хостинг ISPmanager
Хостинг ISPmanager предоставляет богатый набор функций для управления сервером Linux и веб-сайтами, включая обработку CMS, доменов, электронной почты и резервных копий. Панель ISPmanager имеет множество различных интеграций, таких как Let’s Encrypt, DDoS-защита, разработчики веб-сайтов и антивирусы.
Хостинг cPanel
Хостинг cPanel предоставляет владельцу сайта широкий выбор опций и высокий уровень контроля, все это с простым в использовании и доступным графическим интерфейсом. Если вы являетесь веб-разработчиком, ищущим более глубокий уровень информации и контроля, чем простые системы управления контентом или шаблоны веб-сайтов, то хостинг cPanel-это отличный вариант для вас.
Хостинг cPanel также предоставляет веб-мастерам контроль над своими данными и контентом с помощью управления базами данных MySQL и PostgreSQL.
Тестовый период хостинга на 14 дней БЕСПЛАТНО
Более 10000 клиентов воспользовались нашими услугами и остались довольными
Оцените достоинства нашего недорого и неограниченного хостинга
Максимально гибкие настройки, возможность выбрать только нужные модули и интуитивно понятное управление всем пакетом услуг. А также бесплатный домен, перенос сайта, лечение сайтов от вирусов. Лучший мощный хостинг – индивидуальный хостинг, адаптированный под ситуацию.
Занимайтесь только главным, обо всех рутинных задачах мы позаботимся сами. Мы считаем, что неправильно, когда клиенты после аренды хостинга для WordPress, например, тратят уйму времени на совершенно непервоочередные и технические моменты. Ведь «распыление», в конечном счете, ведет к убыткам и снижению конкурентоспособности.
Неограниченные возможности виртуального интернет хостинга PHP, чтобы развитие проекта технически не сдерживалось ничем, и Вы получали максимум от своих усилий. Сайтов можете иметь сколько угодно. А если перерастете виртуальный хостинг – есть возможность перейти на VDS, Dedicated Server.
Безопасность: защищенность от кибератак на всех уровнях, предоставление бесплатного Let’s Encrypt SSL сертификата (что также увеличивает доверие к Вашему проекту со стороны посетителей). Известно, что сложный, высокотехнологичный и интеллектуальный бизнес хорошо развивается там, где для этого есть конкретные условия. Прежде всего, это безопасность. Мало кто будет затевать долгосрочные проекты в напряженных условиях. Поэтому мы обеспечиваем оптимальную защищенность, которую можно гарантировать с нашей стороны. В том числе, предоставляем платный и быстрый хостинг с защитой от DDoS атак.
Многие владельцы интернет-ресурсов задаются таким вопросом: как перенести сайт на другой хостинг?
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