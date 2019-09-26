Купить хостинг, безлимитный хостинг для сайта

Хостинговая компания — компания, занимающаяся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках. Наш платний хостинг основан на работе быстрых SSD дисках, блогадаря чему ваш сайт будет откриваться с максимальной скоростью. Купить хостинг можно для любого вида сайта от Lending Pege, форума, блога, бизнес-сайта. Также виртуальный хостинг предусматривает автоматическую установку WordPress, Joomla, Drupal, Opencart, Magento и остальных популярных CMS, также хостинг поддерживает PHP, MySQl, Zend Optimizer, ionCube Loader и другое програмное обеспичение для работы вашего сайта.

Преимущества виртуального хостинга

Дешевый Web Hosting для запуска любого сайта, установка CMS в несколько кликов.



Хостинг PHP: Выбор в один клик Теперь для каждого сайта можно установить свою версию PHP 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 и свой набор модулей в один клик. Можно смело разрабатывать новые проекты на самой последней версии PHP, даже если ваши другие сайты совместимы только с более старыми версиями. Выбор только необходимых модулей PHP для каждого сайта повысит его безопасность. Лучший хостинг: Отсутствие забот Ваши ресурсы размещаются на общем сервере под управлением наших специалистов. Думать особо ни о чем не надо, всё уже настроено. Однако, если необходимо работать с ресурсоемкими сайтами (большие интернет-магазины, очень большие форумы, гигантские социальные сети, например) — настоятельно рекомендуем обратить внимание на VDS.

Защита и лечение сайтов от вирусов Вы можете быть уверены, что ваши сайты будут в безопасности. Мы реализовали несколько уровней проверки вашего сайта на наличие всевозможных угроз: трояны, редиректы, шеллы, бэкдоры, вредоносные коды и т. д. А при их выявлении мы автоматически вылечим ваш сайт. Удобное управление Графический интерфейс ISP Panel удобен и понятен даже для новичка. С ISP Panel управлять сайтами, доменами, электронной почтой и базами данных будет быстро и легко. Кроме того, с ее помощью вы сможете следить за статистикой вашего сайта.