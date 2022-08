Августовский рейтинг языков программирования TIOBE

Компания TIOBE Software опубликовала августовский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с августом 2021 года выделяется укрепление позиций языка Python, который переместился со второго на первое место. Языки Си и Java, соответственно сместились на второе и третье места, несмотря на продолжение роста популярности (популярность Python выросла на 3.56%, а Си и Java на 2.03% и 1.96%, соответственно). Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, QQ, Sohu, Bing, Amazon и Baidu.

Из изменений за год также отмечается рост популярности языков Assembly (поднялся с 9 на 8 место), SQL (с 10 на 9), Swift (с 16 на 11), Go (с 18 на 15), Object Pascal (с 11 на 13), Objective-C (с 22 на 14), Rust (с 26 на 22). Снизилась популярность языков PHP (с 8 на 10), R (с 14 на 16), Ruby (с 15 на 18), Fortran (с 13 на 19). Язык Kotlin вошёл в список Top 30. Недавно представленный язык Carbon занял 192 место.

В августовском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Язык Rust поднялся с 17 на 13 место, TypeScript с 10 на 8 место, а Swift с 11 на 9. По сравнению с августом прошлого года также выросла популярность Go, Dart, Ada, Lua и Julia. Снизилась популярность Objective-C, Visual Basic, Perl, Groovy, Kotlin, Matlab.

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C. Из изменений за год отмечается переход C++ с пятого на седьмое место.

Источник: opennet.ru