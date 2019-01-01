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Наш простой web конструктор сайтов предлагает богатый выбор шаблонов. Благодаря ему Вы можете создать одностраничный сайт, сайт на школьную тематику, продающий сайт товаров, интернет-магазин, или любой другой направленности. Для Вас предоставляется богатый выбор предложений.
Веб конструктор интернет сайта ProHoster предлагает для установки современные плагины для связи с социальными сетями и видео сайтами – Youtube, Facebook, Twitter, Vkontakte и многие другие. Это очень полезное решение для тех, кто параллельно имеет группу в социальных сетях или блог на видеосайтах.
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Необходим ли Вам бесплатный сайт визитка, одностраничник или любой другой ресурс – неважно, Вы можете установить дополнительные модули – текстовые, музыкальные, для отображения фотографий, видео файлов, карт и многого другого. Без этого не может обойтись ни один современный конкурентоспособный ресурс.
Если Вы решили создать свой сайт на нашем конструкторе, то можете не волноваться – никаких «подводных» камней – Вы ничего не платите, получая большое количество инструментов.
Это лучшее решение для тех, кто решил создать мультиязычный сайт.
Наш конструктор лендинг страниц или любого другого ресурса позволяет сделать сайт, который будет адекватно отображаться на любых цифровых устройствах – смартфон, планшет, ноутбук или любом другом.
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Landing Page в переводе посадочная страница — целевая страница разработана с единственной сосредоточенной целью, призыв к действию. Хорошо разработанная Landing Page может значительно увеличить преобразования для Вашей маркетинговой компании. Landing Page отлично подходят для рекламы или маркетинга по электронной почте, поскольку она направляет потенциальных клиентов, которые уже заинтересованы в вашем продукте прямо в вашей кампании.
Создавайте оптимизированные Лендинг Пейдж с отслеживанием конверсий. Знайте, преобразуют ли ваши Лендинг Пейдж посетителей на потенциальных клиентов. В конструкторе сайтов при разработке Лендинг Пейдж вы можете: добавить свой собственный логотип и изображения, создать индивидуальную форму Лендинг Пейдж с предустановленными стандартными полями или ваши собственные пользовательские поля для посетителей сети.
Благодаря гибкому конструктору вы мгновенно сможете вносить изменения на сайте. Мы предоставляем лучший конструктор Лендинг Пейдж, поэтому вам не нужно будет изучать что-то новое или нанимать веб-разработчиков, чтобы внести изменения на сайт.
В нашем конструкторе сайтов доступно также интеграция различных сервсиов Google, Yandex, также различных платежных систем. Это все в одном конструкторе, все необходимые настройки вашего сайта в несколько кликов.
|Что такое конструктор сайтов?
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Конструктор сайтов — программно реализованная система для для самостоятельного создания сайтов без знания языков программирования. Является отдельным сервисом, но может и предоставляться как дополнительная услуга к хостингу. Существует возможность создания сайтов любой сложности:
|Конструктор сайтов взаимодействует с SEO?
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Наш конструктор сайтов оптимизирует сайты под все основные поисковые системы, такие как Google, Yandex, имеют первичные результаты поиска, где веб-страницы и другой контент, такой как видео или локальные списки, отображаются и оцениваются на основе того, что поисковая система считает наиболее релевантной для пользователей. Бесплатные инструменты по SEO, которые вы получите в нашем конструкторе, помогут вам создать успешный веб-сайт.
|Какие сайты можно создавать в конструкторе сайтов?
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Если Вам необходимо создать сайт магазина, многостраничный ресурс, визитку, то наш конструктор представляет для Вас лучшее решение, трансформируясь под Ваши нужды:
Не имея опыта в сайтостроении, Вы сможете сделать хороший сайт-визитку благодаря нашему конструктору.
Благодаря наличию более 190 шаблонов и большого числа модулей, создать сайт школы – несложно.
Адаптивный дизайн, кнопки оплат, наличие многих модулей позволяет легко и просто создать свой сайт магазина.
Кнопки оплат Вебмани, Пейпал, адекватное отображение на любом устройстве и большое количество инструментов позволяет сделать хороший лендинг пейдж.
ProHoster предлагает лучший хостинг с конструктором Landing Page для Вас.