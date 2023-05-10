Доступен язык программирования Julia 1.9

Опубликован релиз языка программирования Julia 1.9, сочетающего такие качества как высокая производительность, поддержка динамической типизации и встроенные средства для параллельного программирования. Синтаксис Julia близок к MATLAB с заимствованием некоторых элементов из Ruby и Lisp. Метод манипуляции строками напоминает Perl. Код проекта распространяется под лицензией MIT.
Ключевые особенности языка:
- Высокая производительность: одной из ключевых целей проекта является достижение производительности близкой к программам на языке Си. Компилятор Julia основан на наработках проекта LLVM и генерирует эффективный нативный машинный код для многих целевых платформ;
- Поддержка различных парадигм программирования, включая элементы объектно-ориентированного и функционального программирования. Стандартная библиотека предоставляет в том числе функции для асинхронного ввода/вывода, управления процессами, ведения логов, профилирования и управления пакетами;
- Динамическая типизация: язык не требует явного определения типов для переменных по аналогии со скриптовыми языками программирования. Поддерживается интерактивный режим работы;
- Опциональная возможность явного указания типов;
- Синтаксис, превосходно подходящий для численных вычислений, научных расчётов, систем машинного обучения и визуализации данных. Поддержка многих числовых типов данных и средств для распараллеливания вычислений.
- Возможность прямого вызова функций из библиотек на языке Си без дополнительных прослоек.
Основные изменения в Julia 1.9:
- Новые возможности языка
- Разрешено выполнение присвоений в другом модуле с помощью «setproperty!(::Module, ::Symbol, x)».
- Разрешено множественное присваивание не в финальной позиции. Например строка «a, b…, c = 1, 2, 3, 4» будет обработана как «a = 1; b…, = 2, 3; c = 4». Это обрабатывается через Base.split_rest.
- Литералы отдельных символов теперь поддерживают тот же синтаксис, что и строковые литералы; т.е. синтаксис может представлять недопустимые последовательности UTF-8, как это разрешено типом Char.
- Добавлена поддержка спецификации Unicode 15.
- Вложенные комбинации кортежей и именованные кортежи символов теперь можно использовать в качестве параметров типа.
- Новые встроенные функции «getglobal(::Module, ::Symbol[, order])» и «setglobal!(::Module, ::Symbol, x[, order])» для чтения и записи исключительно в глобальные переменные. Метод getglobal теперь должен быть предпочтительнее для доступа к глобальным переменным, чем метод getfield.
- Изменения в языке
- Макрос «@invoke», представленный в версии 1.7, теперь экспортируется и доступен для использования. Кроме того, теперь он использует метод «Core.Typeof(x)», а не «Any» в случае, когда аннотация типа опущена для аргумента «x». Это необходимо для того, чтобы типы, передаваемые в качестве аргументов, обрабатывались правильно.
- Включено экспортирование функции «invokelatest» и макроса «@invokelatest», появившихся в версии 1.7.
- Улучшения компилятора/среды выполнения
- Значительно сокращено время до первого выполнения (TTFX — Time to first execution). Предварительная компиляция пакета теперь сохраняет машинный код в «pkgimage», что означает, что код, сгенерированный в процессе предварительной компиляции, не потребует повторной компиляции после загрузки пакета. Использование режима pkgimages можно отключить с помощью опции «—pkgimages=no».
- Исправлена известная проблема квадратичной сложности выведения типов, и в целом вывод использует меньше памяти. Некоторые граничные случаи с автоматически сгенерированными длинными функциями (например, ModelingToolkit.jl с уравнениями в частных производных и большими причинно-следственными моделями) компилируются намного быстрее.
- Вызовы с аргументами без конкретных типов теперь могут быть оптимизированы методом Union-splitting для внедрения или статического разрешения, даже если существует несколько разнотиповых кандидатов для диспетчеризации. Это может улучшить производительность в определённых ситуациях, когда типы объектов не полностью статически разрешены, за счёт статического разрешения сайтов вызова «@nospecialize-d» и избежания повторной компиляции.
- Все варианты использования макроса @pure в модуле Base заменены на [email protected]_effects.
- Вызовы invoke(f, invokesig, args…) с менее конкретными типами чем обычно используются для f(args…) больше не приводят к перекомпиляции пакета.
- Изменения параметров командной строки
- В Linux и Windows параметр «—threads=auto» теперь пытается определить доступное количество процессоров на основе CPU affinity, маска которого обычно устанавливается в средах высокопроизводительных вычислений и облачных средах.
- Отключён параметр «—math-mode=fast», вместо которого рекомендуется использовать макрос «@fastmath», имеющий чётко определённую семантику.
- Параметр «—threads» теперь имеет формат «auto | N[,auto|M]», где M указывает количество создаваемых интерактивных потоков (в настоящее время auto означает 1).
- Добавлена опция «—heap-size-hint=<size>», устанавливающая порог, после которого начинается активная сборку мусора. Размер может быть указан в байтах, килобайтах (1000 КБ), мегабайтах (300 МБ) или гигабайтах (1,5 ГБ).
- Изменения в многопоточности
- «[email protected]» теперь имеет опциональный первый аргумент со значением «:default» или «:interactive». Интерактивная задача требует малой задержки отклика и рассчитана быть короткой или часто выполняемой. Интерактивные задачи будут выполняться в интерактивных потоках, если они указаны при запуске Julia.
- Потоки, запущенные вне среды выполнения Julia (например, из C или Java), теперь могут вызывать код Julia, используя «jl_adopt_thread». Это происходит автоматически при вводе кода Julia через «cfunction» или точку входа «@ccallable». Как следствие, количество потоков теперь может изменяться во время выполнения.
- Новые библиотечные функции
- Новая функция «Iterators.flatmap».
- Новая функция «pkgversion(m::Module)» для получения версии пакета, который загрузил данный модуль, аналогично «pkgdir(m::Module)».
- Новая функция «stack(x)», которая обобщает «reduce(hcat, x::Vector{<:Vector})» до любой размерности и допускает любой итератор итераторов. Метод «stack(f, x)» обобщает «mapreduce(f, hcat, x)» и является более эффективным.
- Новый макрос для анализа выделенной памяти «@allocations», аналогичный «@allocated», за исключением того, что возвращает количество операций выделения памяти, а не общий размер выделенной памяти.
- Новые возможности библиотеки
- «RoundFromZero» теперь работает для типов, отличных от «BigFloat».
- «Dict» теперь можно уменьшить вручную с помощью «sizehint!».
- «@time» теперь указывает отдельно процент времени, потраченного на перекомпиляцию недействительных методов.
- Изменения в стандартной библиотеке
- Устранена проблема параллельного доступа в методах итерации для Dict и других производных объектов, таких как keys(::Dict), values(::Dict) и Set. Эти методы итерации теперь можно вызывать для Dict или Set параллельно для неограниченного количества потоков при условии, что нет действий, изменяющих словарь или набор.
- Отрицание функции-предиката «!f» теперь возвращает составную функцию «(!) ∘ f» вместо анонимной функции.
- Функции среза размерности теперь работают в нескольких измерениях: «eachslice», «eachrow» и «eachcol» возвращают объект «Slices», который позволяет выполнять диспетчеризацию для предоставления более эффективных методов.
- В общедоступный API добавлен макрос «@kwdef».
- Исправлена проблема с порядком операций в «fld1».
- Сортировка теперь всегда стабильна по времени (переработан QuickSort).
- «Base.splat» теперь экспортируется. Возвращаемое значение представляет собой тип «Base.Splat», а не анонимную функцию, что позволяет его красиво выводить.
- Менеджер пакетов
- «Package Extensions»: поддержка загрузки фрагмента кода из других пакетов, загружаемых в сеансе Julia. Применение сходное с пакетом «Requires.jl», но поддерживается предварительная компиляция и совместимость настроек.
- Библиотека LinearAlgebra
- Из-за риска путаницы с поэлементным делением удалены методы «a / b» и «b \ a» со скаляром «a» и вектором «b», которые были эквивалентны «a * pinv(b)».
- Для вызова BLAS и LAPACK теперь применяется «libblastrampoline (LBT)». OpenBLAS поставляется по умолчанию, но сборка образа системы с другими библиотеками BLAS/LAPACK не поддерживается. Вместо этого рекомендуется использовать механизм LBT для замены BLAS/LAPACK на иной имеющийся комплект библиотек.
- «lu» поддерживает новую стратегию поворота матрицы «RowNonZero()», которая выбирает первый ненулевой элемент поворота для использования с новыми арифметическими типами и для учебных целей.
- «normalize(x, p=2)» теперь поддерживает любое нормированное векторное пространство «x», включая скаляры.
- Количество потоков BLAS по умолчанию теперь равно количеству потоков CPU на архитектуре ARM и половине числа потоков CPU на других архитектурах.
- Printf: Для лучшей читаемости переработаны сообщения об ошибках для строк неправильного формата.
- Profile: Новая функция «Profile.take_heap_snapshot(file)», которая записывает файл в формате «.heapsnapshot» на основе JSON, поддерживаемом в Chrome.
- Random: randn и randexp теперь работают для любого типа AbstractFloat, определяющего rand.
- REPL
- Нажатие комбинации клавиш «Alt-e» теперь открывает текущий ввод в редакторе. Содержимое (если оно изменено) будет выполнено при выходе из редактора.
- Текущий контекст модуля, активный в REPL, можно изменить (по умолчанию это Main) с помощью функции «REPL.activate(::Module)» или путём ввода модуля в REPL и нажатия комбинации клавиш «Alt-m».
- Режим «нумерованной подсказки», который выводит числа для каждого входа и выхода и сохраняет оценённые результаты в Out, может быть активирован с помощью «REPL.numbered_prompt!()».
- Автодополнение с помощью табуляции отображает доступные аргументы ключевого слова.
- SuiteSparse: Код для решателя «SuiteSparse» перемещён в «SparseArrays.jl». Решатели теперь повторно экспортируются «SuiteSparse.jl».
- SparseArrays
- Решатели «SuiteSparse» теперь доступны как подмодули «SparseArrays».
- Режимы защиты потоков UMFPACK и CHOLMOD улучшены за счет исключения глобальных переменных и использования блокировок. Многопоточный «ldiv!» объектов UMFPACK теперь можно выполнять безопасно.
- Экспериментальная функция «SparseArrays.allowscalar(::Bool)» позволяет отключать или включать скалярное индексирование разрежённых массивов. Эта функция предназначена для обнаружения случайного скалярного индексирования объектов «SparseMatrixCSC», что является распространённым источником проблем с производительностью.
- Новый отказоустойчивый режим для наборов тестов, который досрочно завершает тестовый запуск в случае сбоя или ошибки. Устанавливается либо через «@testset kwarg failfast=true», либо «export JULIA_TEST_FAILFAST=true». Подобное бывает необходимо в запусках CI для досрочного получения сообщений об ошибке.
- Dates: Пустые строки больше не анализируются неправильно как допустимые значения «DateTime», «Dates» или «Times» и вместо этого выдают ошибку «ArgumentError» в конструкторах и синтаксическом анализе, в то время как «tryparse» ничего не возвращает.
- Пакет Distributed
- Конфигурация пакета (активный проект, «LOAD_PATH», «DEPOT_PATH») теперь распространяется при добавлении локальных рабочих процессов (например, с помощью «addprocs(N::Int)» или с помощью флага командной строки «—procs=N»).
- «addprocs» для локальных рабочих процессов теперь принимает аргумент с именем «env» для передачи переменных окружения рабочим процессам.
- Unicode: «graphemes(s, m:n)» возвращает подстроку от m-й до n-й графемы в «s».
- Пакет DelimitedFiles вынесен из системных библиотек и теперь распространяется как отдельный пакет, который должен быть явно установлен для использования.
- Внешние зависимости
- В Linux автоматически определяется версия системной библиотеки libstdc++ и если она новее, то загружается. Старое поведение загрузки встроенной libstdc++ независимо от версии системы можно восстановить, установив переменную окружения «JULIA_PROBE_LIBSTDCXX=0».
- Из бинарного файла julia удалён «RPATH», что может привести в Linux к поломке библиотек, которым не удалось определить переменную «RUNPATH».
- Улучшения инструментов: Вывод «MethodError» и методов (например из «methods(my_func)») теперь оформлен и раскрашен в соответствии с принципом вывода методов при трассировке стека.
Источник: opennet.ru