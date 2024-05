«Джеймс Уэбб» засёк древнейшее в истории наблюдений столкновение сверхмассивных чёрных дыр, многое объясняющее в эволюции Вселенной

В опубликованной в четверг работе в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группа астрономов сообщила, что обнаружила древнейшее за всё время наблюдений столкновение сверхмассивных чёрных дыр. Слияние этих колоссальных объектов произошло через 740 млн лет после Большого взрыва. Это стало доказательством, что чёрные дыры с самого начала играли значительную роль в эволюции галактик, и объяснило их стремительный рост в древности. Квазар ZS7. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru