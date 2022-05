Игровой движок Serious Sam Classic актуализаирован для Linux

Опубликован игровой движок Serious Sam Classic 1.10 (зеркало), позволяющий запускать первую и вторую части шутера от первого лица Serious Sam на современных системах. Код оригинального движка Serious Engine был открыт компанией Croteam под лицензией GPL в 2016 году в честь пятнадцатилетия игры. При запуске можно использовать игровые ресурсы из оригинальной игры. Из изменений отмечается поддержка экранных режимов 16:9, 16:10 и 21:9, а также решение проблемы с таймером в 64-х разрядном режиме.

Дополнительно развивается движок Serious Sam Alpha Remake с реализацией альтернативной модификации игры Serious Sam Classic The First Encounter. Среди портированных дополнений к игре: SE1-ParseError, SE1-TSE-HNO, SE1-TFE-OddWorld, SE1-TSE-DancesWorld, se1-parseerror, se1-tse-hno, se1-tfe-oddworld, se1-tse-dancesworld. Так же автор обещает опубликовать ряд других дополнений, при наличии интереса.

Источник: opennet.ru