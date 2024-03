Kiddy — модуль ядра Linux для защиты от скрипт-кидди

Kiddy – модуль для ядра Linux, разработанный с целью снижения рисков эксплуатации (некоторых) уязвимостей ядра.

В основе механизма защиты, реализованного в данном модуле, лежит простая идея, которая заключается в том, что в процессе атаки так или иначе происходит идентификация объекта атаки. Поэтому, если затруднить такую идентификацию, можно кратно повысить сложность эксплуатации, т.к. во множестве случаев готовые эксплойты содержат в себе таблицы различного рода смещений (оффсетов), соответствующих целевым версиям ядра.

Например, вот как это сделано для CVE-2017-1000112. Там же можно видеть, что идентификация версии ядра осуществляется с использованием uname.

Разработанный модуль является простым в реализации и позволяет:

менять идентификацию ядра;

ограничивать доступ к журналу ядра (dmesg);

ограничивать доступ к некоторым файлам в /proc, также содержащим идентифицирующую информацию;

ограничивать доступ к файлам и папкам, потенциально содержащим идентифицирующую информацию;

менять идентификацию версии ядра, доступную через vDSO.

В процессе сборки модуль позволяет использовать т.н. «пресеты», реализующие различную логику изменения идентификации. Например, используя пресет «windows» можно получить следующее поведение:

До загрузки модуля

$ ./misc/id.sh ** UNAME identidty leaks — uname -r 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 — uname -v #1 SMP Sat Nov 7 12:42:14 UTC 2020 — uname -a Linux localhost.localdomain 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 #1 SMP Sat Nov 7 12:42:14 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux ** PROCFS identidty leaks — /proc/cmdline ro root=/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 rd_NO_LUKS no_timer_check console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0 biosdevname=0 LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rd_LVM_LV=VolGroup00/LogVol01 rd_LVM_LV=VolGroup00/LogVol00 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet — /proc/version Linux version 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-23) (GCC) ) #1 SMP Sat Nov 7 12:42:14 UTC 2020 — /proc/sys/kernel/version #1 SMP Sat Nov 7 12:42:14 UTC 2020 — /proc/sys/kernel/osrelease 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 which: no hostnamectl in (/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/vagrant/bin)

После загрузки модуля

$ ./misc/id.sh ** UNAME identidty leaks — uname -r Windows — uname -v NT 4.0 — uname -a Linux localhost.localdomain Windows NT 4.0 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux ** PROCFS identidty leaks — /proc/cmdline EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi — /proc/version Windows NT 4.0 — /proc/sys/kernel/version NT 4.0 — /proc/sys/kernel/osrelease Windows which: no hostnamectl in (/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/vagrant/bin)

Скрипт-кидди не пройдут!

Источник: linux.org.ru