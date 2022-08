Недоработка в Chrome, позволяющая изменять буфер обмена без действий пользователя

В недавних выпусках движка Chromium изменено поведение, связанное с записью в буфер обмена. Если в Firefox, Safari и старых выпусках Chrome запись в буфер обмена допускалась только после явных действий пользователя, то в новых выпусках для записи достаточно просто открыть сайт. Изменение поведения в Chrome объясняется необходимостью чтения данных из буфера обмена при выводе заставки Google Doodle на странице открытия новой вкладки (вместо специфичной обработки данной ситуации, в Chromium просто разрешили всем сайтам записывать в буфер обмена без активации данной операции пользователем).

Возможность записи работает при вызове методов navigator.clipboard.write (пример) и navigator.clipboard.writeText (пример), которые теперь не учитывают активность пользователя на странице. Например, для записи в буфер обмена сразу после открытия сайта достаточно выполнить следующий JavaScript-код: navigator.clipboard.writeText(‘Hello from the web page.’); let type = ‘text/plain’; let blob = new Blob([‘Hello from web page’], { type }); let item = new ClipboardItem({ [type]: blob }); navigator.clipboard.write([item]);



Источник: opennet.ru