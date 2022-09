Опубликована схема простого процессора, пригодного для домашнего повторения

Опубликована схема процессора, который может быть собран за несколько дней на транзисторах в домашних условиях. Схема строится только на логических элементах NOT, OR, AND, XOR, NOR. В качестве примера предоставлена схема минималистичного 4-х битного варианта на 155 логических элементах, но битность можно задать любую, добавляя провода и логические элементы.

Схема представляет собой load/store RAM машину, выполняющую одну операцию load или store за 2 такта генератора частоты. Также написан эмулятор, позволяющий писать и выполнять программы для этой схемы. Код эмулятора и схема в формате пакета Logic Circuit опубликованы под лицензией MIT.



Источник: opennet.ru