Опубликованы Linux From Scratch 11.3 и Beyond Linux From Scratch 11.3

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 11.3 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 11.3 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 11.3 осуществлён переход на glibc 2.37, binutils 2.40 и ядро Linux 6.1.11, Systemd 252, SysVinit 3.06, Bash 5.2.15, Grep 3.8, Inetutils 2.4, Meson 1.0.0, Openssl 3.0.8, Python 3.11.2, Tcl 8.6.13, Vim 9.0.1273. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 11.3 отмечено 1357 обновлений, среди которых GNOME 43, Xfce 4.18, KDE Plasma 5.26.5, KDE Gears 22.12.2, LibreOffice 7.5, Fmpeg 5.1.2, Inkscape 1.2.2, Thunderbird 102.8.0, Firefox 102.8.0, SeaMonkey 2.53.15, IceWM 3.3.1, openbox 3.6.1, Mesa 22.3.5, GTK 4.8.3, MariaDB 10.6.12, PostgreSQL 15.2, Postfix 3.7.4, Exim 4.96, BIND 9.18.12, Apache httpd 2.4.55 и т.п. Добавлен драйвер intel-media-driver (Intel Media Driver for VAAPI) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео на системах с CPU Intel Broadwell и более новых моделей.

