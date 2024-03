Опубликованы Linux From Scratch 12.1 и Beyond Linux From Scratch 12.1

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.1 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.1 (BLFS), доступные в двух вариантах, с системой инициализации SysVinit и systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке более 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек.

В Linux From Scratch 12.1 обновлено 43 пакета, среди которых Glibc 2.39, ядро Linux 6.7.4, Grub 2.12, Systemd 255, SysVinit 3.08, Coreutils 9.4, binutils 2.42, Openssl 3.2.1, Python 3.12 и другие.

Опубликован перевод руководств Linux From Scratch 12.1-SysV и Linux From Scratch 12.1-systemd на русский язык, где хотелось бы отметить следующие изменения:

Исправлена нумерация страниц в pdf.

Добавлена multilib-версия перевода (книга будет загружена как только состоится релиз оригинальной multilib-версии).

Исправлено множество ошибок, внесены обширные изменения текста для улучшения читаемости.

Введён в эксплуатацию репозиторий пакетов LFS.

В Beyond Linux From Scratch 12.1 содержит 1685 обновлений, среди которых GNOME 45, Xfce 4.18.2, KDE Plasma 5.27.10, LibreOffice 24.2.0.3, Thunderbird 115.8.0, Firefox 115.8.0, SeaMonkey 2.53.18, GIMP 2.10.36, Mesa 24.0.1, MariaDB 10.11.7, PostgreSQL 16.2, SQLite 3.45.1, Samba 4.19.5, Postfix 3.8.5, Exim 4.97.1, BIND 9.18.24, Apache httpd 2.4.58 и многие другие. Новыми в этой версии являются Qt6, sysmon-qt, xdg-desktop-portal, simple-scan, snapshot, Wireplumber, power-profiles-daemon и несколько вспомогательных пакетов. Также добавлены пакеты SPIRV и Vulkan для поддержки драйверов Vulkan для mesa. Объявлено, что в будущих версиях BLFS будут удалены неподдерживаемые библиотеки GTK2 и Python2.



