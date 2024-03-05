Результаты исследования состояния Open Source в России

Научно-популярное издание «N + 1» опубликовало результат независимого исследования состояния Open Source в России, в котором предпринята попытка выяснить, кто и зачем занимается опенсорсом в стране, в чем их мотивация и какие проблемы мешают развиваться. В исследовании отражены как технические аспекты, так и личное отношение к актуальным темам. В подготовленном отчёте учтены результаты анкетирования 661 добровольца и интервью с 20 экспертами.
Наиболее интересные показатели:
- 58.4% опрошенных считают, что опенсорс не имеет границ и не существует «российского опенсорса», а почти 70% с читают, что современная компания должна участвовать в опенсорсе.
- Мотивация участия в
опенсорс-проектах
- Преимущества опенсорса
с точки зрения разработчиков
и пользователей
- Прогноз будущего опенсорса в России
- Отношение к участию государства в опенсорсе
- Отношение к финансовой поддержке от государства
- Отношение к государственным инициативам среди
осведомленных о них
- Возможные риски от участия государства
- Выбор сервисов хранения кода для работы: 75.2% — только зарубежные, 17.9% — российские и зарубежные, 6.7% — только российские.
- Причины, по которым опрошенные не пользуются российскими сервисами хранения проектов
- Есть ли разница между «открытым» и «свободным» ПО
- Самый активный контрибьютор в стране
Дополнение: Полный текст ответов на интервью автора OpenNet.
Источник: opennet.ru