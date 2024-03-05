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Результаты исследования состояния Open Source в России

Научно-популярное издание «N + 1» опубликовало результат независимого исследования состояния Open Source в России, в котором предпринята попытка выяснить, кто и зачем занимается опенсорсом в стране, в чем их мотивация и какие проблемы мешают развиваться. В исследовании отражены как технические аспекты, так и личное отношение к актуальным темам. В подготовленном отчёте учтены результаты анкетирования 661 добровольца и интервью с 20 экспертами.

Наиболее интересные показатели:

  • 58.4% опрошенных считают, что опенсорс не имеет границ и не существует «российского опенсорса», а почти 70% с читают, что современная компания должна участвовать в опенсорсе.
  • Мотивация участия в  опенсорс-проектах
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Преимущества опенсорса  с точки зрения разработчиков  и пользователей
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Прогноз будущего опенсорса в России
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Отношение к участию государства в опенсорсе
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Отношение к финансовой поддержке от государства
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Отношение к государственным инициативам среди  осведомленных о них
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Возможные риски от участия государства
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Выбор сервисов хранения кода для работы: 75.2% — только зарубежные, 17.9% — российские и зарубежные, 6.7% — только российские.
  • Причины, по которым опрошенные не пользуются российскими сервисами хранения проектов
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Есть ли разница между «открытым» и «свободным» ПО
    Результаты исследования состояния Open Source в России
  • Самый активный контрибьютор в стране
    Результаты исследования состояния Open Source в России

Дополнение: Полный текст ответов на интервью автора OpenNet.

Источник: opennet.ru

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