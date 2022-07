В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили о начале предоставления первичной поддержки пакетов, связанных с языком программирования Nim. Первичная поддержка подразумевает регулярное и оперативное формирование обновлений, соответствующих актуальным выпускам инструментария Nim. Пакеты будут формироваться для архитектур x86-64, i586, ppc64le и ARM64, и перед публикацией проверяться в системах автоматизированного тестирования openSUSE. Ранее с аналогичной инициативой поддержки Nim выступил дистрибутив Arch Linux.

Язык Nim ориентирован на решение задач системного программирования, использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL).



Источник: opennet.ru