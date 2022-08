Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.18

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.18, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

Переработан код, отвечающий за воспроизведение MIDI и позволяющий продолжать композиции с того места, на котором они остановились.

Исправлено запаздываение некоторых звуков.

Новая система отрисовки объектов на карте приключений, которая закрыла более 40 проблем, связанных с отображением.

Исправлена логика расстановки существ в бою и генерация их в посещаемых объектах на карте.

Навык «Дипломатия» теперь работает полностью, как в оригинале.

Обновлены переводы на польский, болгарский, русский и венгерский языки.

Исправлено свыше 50 задокументированных ошибок.

Источник: opennet.ru