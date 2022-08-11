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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.18

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.18, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Переработан код, отвечающий за воспроизведение MIDI и позволяющий продолжать композиции с того места, на котором они остановились.
  • Исправлено запаздываение некоторых звуков.
  • Новая система отрисовки объектов на карте приключений, которая закрыла более 40 проблем, связанных с отображением.
  • Исправлена логика расстановки существ в бою и генерация их в посещаемых объектах на карте.
  • Навык «Дипломатия» теперь работает полностью, как в оригинале.
  • Обновлены переводы на польский, болгарский, русский и венгерский языки.
  • Исправлено свыше 50 задокументированных ошибок.

Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.18Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.18
Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.18Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.18


Источник: opennet.ru

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